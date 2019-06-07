Названа дата проведения матча за Суперкубок Англии «Ман Сити» — «Ливерпуль»

Стала известна точная дата проведения матча за Суперкубок Англии, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».



Как сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба, встреча состоится 4 августа и традиционно пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.



Для «Ливерпуля» это станет первым участием в матче за Суперкубок Англии с 2006 года. «Горожане» в свою очередь делали это в прошлом году.



«Манчестер Сити» по итогам минувшего сезона стал чемпионом Англии, набрав 98 очков и на одно очко опередив «Ливерпуль». Подопечные Хосепа Гвардиолы при этом также завоевали оба внутренних трофея – Кубок Англии и Кубок лиги. В связи с этим их соперником в игре за Суперкубок страны станет именно «Ливерпуль», занявший второе место в Премьер-лиге. При этом команда Юргена Клоппа сумела выиграть Лигу чемпионов и сыграет в матче за Суперкубок УЕФА.

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