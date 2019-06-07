«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе хавбека «Суонси» Джеймса

Полузащитник «Суонси Сити» Даниэль Джеймс продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
Манкунианцы согласовали трансфер с валлийским клубом и самим 21-летним футболистом. Джеймс уже успешно прошёл медицинское обследование. К своим новым партнёрам он присоединится после открытия международного летнего трансферного окна.
Условия сделки не уточняются, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма перехода должна была составить £ 15 млн (более € 17 млн).
В минувшем розыгрыше Чемпионшипа Джеймс принял участие в 33 матчах, в которых записал на свой счёт 4 гола и 7 результативных передач, а также получил 2 жёлтые карточки. «Суонси» занял 10-е место в турнирной таблице первенства, набрав 65 очков в 46 турах.
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