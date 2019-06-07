Рабьо может продлить контракт с «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо может остаться в клубе, несмотря на неоднократные сообщения о его уходе в летнее межсезонье.



Соглашение 24-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до конца июня, и ожидалось, что он покинет команду на правах свободного агента. Рабьо ранее несколько раз отказался продлевать контракт, в связи с чем был отстранён от работы с основой парижан.



Однако, как утверждает Le10sport.com, Адриен может остаться в «ПСЖ» и заключить с клубом новое соглашение. Изменение настроя игрока связано с кадровыми изменениями на посту спортивного директора, который ранее занимал Антеро Энрике. Между испанцем и Рабьо сложилось недопонимание, из-за которого второй не собирался оставаться в команде. Однако, по информации СМИ, в ближайшее время должность займёт Леонардо, ранее уже работавший в клубе. Ожидается, что бразилец сможет найти общий язык с футболистом лучше своего предшественника.

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