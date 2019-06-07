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Газинский перенёс операцию на плече

Газинский перенёс операцию на плече
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский перенёс хирургическое вмешательство.

Как сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере», 29-летнему футболисту была проведена операция на плече, которое он травмировал в недавнем контрольном матче с «Чертаново» (6:0). Из-за повреждения хавбек не поможет сборной в предстоящих матчах отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино и Кипром.

«Юра, выздоравливай скорей и возвращайся на поле!» — говорится в сообщении.

Матч Россия — Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, и начнётся в 19:00 мск. На стадионе «Мордовия-Арена» ожидается аншлаг. За гостей будут болеть около 10 фанатов. Встречу обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. 11 июня национальная команда сыграет с Кипром.

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