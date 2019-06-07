«Реал» намерен избавиться от девяти футболистов. Среди них — Иско, Бэйл и Хамес
Испанский «Реал» (Мадрид) наметил список игроков, которые могут покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.
По информации издания, Зинедин Зидан не видит в команде Кейлора Наваса, Иско, Гарета Бэйла, Даниеля Себальос, Хамеса Родригеса, Матео Ковачича, Борху Майораля, Тео Эрнандеса и Рауля де Томаса.
Причиной такого решения клуба является не только слишком многочисленная заявка, но и необходимость соблюдения правил финансового фейр-плей.
Напомним, текущим летом состав столичной команды уже пополнили Лука Йович («Айнтрахт»), Эдер Милитао («Порту») и Родриго («Сантос»). В ближайшее время ожидается, что будет официально завершён трансфер бельгийского полузащитника «Челси» Эдена Азара.
- 7 июня 2019
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