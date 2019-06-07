«Ростов» объявил о продлении контрактов с Песьяковым и Шомуродовым

«Ростов» продлил контракты с вратарём Сергеем Песьяковым и нападающим Эльдором Шомуродовым. Об этом сообщает официальный «твиттер» ростовского клуба.

Песьяков продлил контракт на три года. Новое соглашение Шомуродова с ростовским клубом будет действовать на протяжении пяти лет.

30-летний Песьяков перешёл в «Ростов» летом 2017 года из «Спартака». В минувшем сезоне он провёл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых пропустил 17 голов.

23-летний Шомуродов стал игроком «Ростова» также летом 2017 года. В завершившемся сезоне на счету форварда три гола и одна результативная передача в 26 матчах чемпионата России.

Напомним, «Ростов» финишировал на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий сезон ростовчане начнут домашним матчем с «Оренбургом».