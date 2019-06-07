Трансфер Менди в «Реал» может сорваться из-за подозрения на артрит у игрока
Защитник «Лиона» Ферлан Менди пройдёт ещё одно, более углублённое медицинское обследование для перехода в «Реал», утверждает COPE.
По данным источника, «Королевский клуб» подозревает, что у Менди есть хронический артрит, которым он, возможно, страдает с 14 лет. В связи с этим француз вынужден перенести ещё один медосмотр, по результатам которого и будет принято решение о трансфере.
Ранее сообщалось, что «Реал» заплатит за трансфер Менди € 50 млн.
23-летний Менди является воспитанником «Гавра». В «Лион» он перешёл летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне Менди принял участие в 30 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.
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