«Реал» объявил о трансфере Эдена Азара

Полузащитник «Челси» Эден Азар продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает пресс-служба «сливочных».
Соглашение между «Королевским клубом» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов – до лета 2024 года. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 100 млн.
В минувшем сезоне 28-летний хавбек провёл в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. В его активе также 2 забитых мяча и 2 голевых паса в 8 встречах Лиги Европы, победителями которой стали футболисты «Челси».
Первые пять сезонов в профессиональном футболе Эден провёл во французском «Лилле», после чего, в 2012 году, перебрался в «Челси». Азар является капитаном сборной Бельгии, за которую провёл 100 матчей и забил 30 голов.
- 7 июня 2019
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