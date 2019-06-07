«Чайка»: мы никогда не были связаны со странными явлениями в футболе

Клуб ПФЛ «Чайка» выступил с официальным заявлением по поводу заседания КДК РФС, на котором было принято решение об отстранении на год от футбола генерального директора «Урожая» Дмитрия Градиленко, который предлагал «Черноморцу» 500 тыс. рублей за победу в матче с «Чайкой».

«Сегодня состоялось заседание КДК РФС, связанное с расследованием в отношении матча нашего клуба и ФК «Черноморец». По итогам разбирательства санкции КДК РФС были вынесены в отношении генерального директора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко, главного тренера ФК «Черноморец» и трёх футболистов клуба за оказание воздействия на игроков с целью влияния на результат.



ФК «Чайка» на заседании КДК РФС представил результаты внутренней проверки, проводившейся по инициативе президента клуба Андрея Чайки. В рамках данной проверки должностные лица нашего клуба прошли проверку на полиграфе, которая однозначно подтвердила, что никто из них не предлагал никакого вознаграждения футболистам, тренерам и должностным лицам ФК «Черноморец». Сообщения в СМИ о подозрениях к исполнительному директору нашего клуба Олегу Баяну не соответствуют действительности, так как он также успешно прошёл проверку на полиграфе.



Наш клуб действовал максимально открыто и предоставлял всю необходимую информацию, связанную с обстоятельствами проведения матча, в том числе органам МВД, проводившим доследственную проверку по заявлению РФС.



По результатам рассмотрения дела КДК РФС не выносил никаких решений в отношении ФК «Чайка» и его должностных лиц, а также не выделял в отдельное производство никаких дел в отношении них. На этом основании мы можем утверждать, что дело в отношении ФК «Чайка» закрыто.



С целью прекратить все инсинуации в отношении нашего клуба мы обращаем внимание прессы на тот факт, что защитник ФК «Черноморец» Сергей Обивалин, совершивший результативную ошибку, которая привела к победному голу в матче, успешно прошёл проверку РФС на полиграфе. Никаких вопросов у КДК РФС к данному футболисту по поводу его действий в матче не возникло.



ФК «Чайка» никогда не был связан со странными явлениями в футболе в общем и в матче с ФК «Черноморец» в частности и всегда будет выступать непримиримым борцом с такими явлениями. Сегодняшнее заседание КДК РФС полностью подтвердило правоту и невиновность нашего клуба.



Мы за честный и чистый футбол и готовы защищать честное имя нашего клуба в любых возможных инстанциях», — сообщает пресс-служба клуба.