Тренер Сан-Марино: Кокорин и Мамаев? У нас с радостью примут хороших футболистов

Главный тренер сборной Сан-Марино по футбол Франко Варрелла прокомментировал возможное выступление Александра Кокорина и Павла Мамаева в чемпионате Сан-Марино.



«Могут ли Кокорин и Мамаев найти себя в чемпионате Сан-Марино? Не хочу занимать ничью сторону. Но в Сан-Марино всегда будут рады хорошим футболистам, способным поднять футбольную культуру. Любой хороший футболист будет с радостью принят в Сан-Марино», — передаёт слова Варреллы корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.



Напомним, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу. Решением суда Кокорин был приговорён к полутора годам колонии общего режима, Мамаев получил на месяц меньше.