Мане: «Зальцбург» хотел продать меня в «Спартак», но я сказал «нет»

Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что несколько лет назад он отказался перейти в московский «Спартак».

«Мой переход в „Саутгемптон“ из „Зальцбурга“ был сложным. Я скажу, как есть. „Саутгемптон“ — это очень хороший клуб, но я не хотел туда переходить. Моей целью был переход в „Боруссию“. Юрген Клопп очень хотел видеть меня в своей команде. Но „Зальцбург“ уже договорился со „Спартаком“. Я сказал „нет“, так как хотел играть в более сильных чемпионатах. Из-за этого у меня возникли проблемы с клубом. Я пропустил матч, и они не попали в Лигу чемпионов. В этом обвинили меня. Мы стояли каждый на своей позиции. „Зальцбург“ отказывался продавать меня в „Боруссию“, а я говорил „нет“ Москве. И тут появился „Саутгемптон“. У меня не было выбора, поэтому я отправился в Англию. Я больше не мог оставаться в „Зальцбурге“ и не мог поехать в Дортмунд или Москву. В итоге я оказался в «Саутгемптоне», — приводит слова Мане Onze Mondial.