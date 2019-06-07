Валерий Гергиев стал послом Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Художественный руководитель и генеральный директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев стал послом города — организатора чемпионата Европы 2020 года.

«Предстоящий чемпионат Европы будет особенным для России, потому что 60 лет назад сборная СССР выиграла первый европейский турнир. Уверена, это будет праздник спорта и общения. Именно поэтому мы доверили роль посла Валерию Абисаловичу Гергиеву, который олицетворяет нашу культуру, нашу систему ценностей», – сказала председатель Наблюдательного совета оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Ольга Голодец.

Гергиев окажет поддержку организаторам в продвижении турнира в Санкт-Петербурге. Ранее он был послом ЧМ-2018.

«Для меня большая честь представлять российскую культуру в целом. После громадного успеха в проведении в России чемпионата мира-2018 я уверен в успешном проведении всего Евро-2020 и его петербургской части», – сказал Гергиев.