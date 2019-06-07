Валерий Гергиев стал послом Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Художественный руководитель и генеральный директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев стал послом города — организатора чемпионата Европы 2020 года.
«Предстоящий чемпионат Европы будет особенным для России, потому что 60 лет назад сборная СССР выиграла первый европейский турнир. Уверена, это будет праздник спорта и общения. Именно поэтому мы доверили роль посла Валерию Абисаловичу Гергиеву, который олицетворяет нашу культуру, нашу систему ценностей», – сказала председатель Наблюдательного совета оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Ольга Голодец.
Гергиев окажет поддержку организаторам в продвижении турнира в Санкт-Петербурге. Ранее он был послом ЧМ-2018.
«Для меня большая честь представлять российскую культуру в целом. После громадного успеха в проведении в России чемпионата мира-2018 я уверен в успешном проведении всего Евро-2020 и его петербургской части», – сказал Гергиев.
- 7 июня 2019
-
20:33
-
20:32
-
20:18
-
20:04
-
19:57
-
19:53
-
19:39
-
19:34
-
19:05
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:36
-
18:30
-
18:13
-
18:07
-
17:54
-
17:42
-
17:41
-
17:25
-
17:13
-
17:07
-
16:58
-
16:44
-
16:41
-
16:31
-
16:22
-
16:04
-
15:52
-
15:41
-
15:30
-
15:19
-
15:05
-
15:01
-
14:51