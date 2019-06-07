Украина — Сербия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 6 июня, состоится матч группового этапа Отборочного цикла чемпионата Европы — 2020, в котором встретятся сборные Украины и Сербии.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Сербия.

Встреча состоится во Львове на стадионе «Арена Львов». Обслуживать игру будет испанская бригада арбитров во главе с Антонио Лаосом. Ему помогать будут По Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Резервным судьей выступит Хосе Луис Мунуера Монтеро. Матч начнётся в 21:45 мск.

Напомним, команды встретятся в третьем раунде группового этапа. В первых двух матчах Украина набрала 4 очка (победа в матче с Люксембургом и ничья с Португалией), а Сербия, проведя лишь одну встречу, набрала 1 очко (ничья с Португалией).