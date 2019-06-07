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Грузия разгромила Гибралтар в отборе Евро-2020

Грузия разгромила Гибралтар в отборе Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Грузии разгромила национальную команду Гибралтара со счётом 3:0. Встреча состоялась в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе. Обслуживал матч арбитр Антти Мунукка.

Счёт был открыт на 30-й минуте, автором гола стал Валериан Гвилия, которому ассистировал Отар Какабадзе. На 59-й минуте преимущество грузинской сборной увеличил Георгий Папунашвили. На 76-й минуте окончательный счёт установил Вато Арвеладзе, который реализовал пенальти.

Грузия, набрав три очка, вышла на третье место в турнирной таблице группы D. Гибралтар (0) — на последнем, 5-м месте.

В следующем туре Грузия на выезде сыграет с Данией. Гибралтару предстоит гостевая игра с Ирландией. Оба матча состоятся 10 июня.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа D. 3-й тур
07 июня 2019, пятница. 19:00 МСК
Грузия
3 : 0
Гибралтар
1:0 – Гвилия – 30, 2:0 – Папунашвили – 59, 3:0 – Арвеладзе – 76 (пен)
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