Грузия разгромила Гибралтар в отборе Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Грузии разгромила национальную команду Гибралтара со счётом 3:0. Встреча состоялась в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе. Обслуживал матч арбитр Антти Мунукка.
Счёт был открыт на 30-й минуте, автором гола стал Валериан Гвилия, которому ассистировал Отар Какабадзе. На 59-й минуте преимущество грузинской сборной увеличил Георгий Папунашвили. На 76-й минуте окончательный счёт установил Вато Арвеладзе, который реализовал пенальти.
Грузия, набрав три очка, вышла на третье место в турнирной таблице группы D. Гибралтар (0) — на последнем, 5-м месте.
В следующем туре Грузия на выезде сыграет с Данией. Гибралтару предстоит гостевая игра с Ирландией. Оба матча состоятся 10 июня.
- 7 июня 2019
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