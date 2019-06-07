Сарри – о возможном переходе в «Ювентус»: я не предатель
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ювентус». Напомним, ранее Сарри тренировал «Наполи» — болельщики неаполитанского клуба считают такой шаг специалиста предательством.
«Я не предатель. Предатель – это тот, кто отступает. Предатель — это тот, кто между коллективными и личными достижениями выбирает второе. Для меня же неважно, что написано на спинах игроков, я предпочитаю смотреть на часть футболке, где указанга эмблема клуба.
Многие игроки переходили даже из «Милана» в «Интер». Конечно, лучше не делать это напрямую, но в течение карьеры произойти может всё», — цитирует Сарри Football Italia.
Ранее стало известно, что «Челси» требует от «Ювентуса» € 6 млн за трансфер Сарри.
- 7 июня 2019
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