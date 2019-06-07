Шикунов уволен из «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что Александр Шикунов уволен с поста директора по развитию «Крыльев Советов».
«Мы сменили руководство клуба. Совет директоров в марте возглавил зампред правительства Самарской области Александр Фетисов. Понятно, что ждать от него результатов за два месяца было бы несправедливо. Сейчас будет проводиться перестройка в клубе и достаточно значительная.
«Спортивный директор — директор по развитию — в клубе больше работать не будет. Фамилия его Шикунов. Понятно, что такой результат не устраивает. Соответственно, спортивного директора мы отправляем в отставку. Планируется провести основательную проверку деятельности клуба, и после этого определимся по генеральному директору.
Что касается Божовича, то я считаю его классным специалистом. Вопрос его мотивации: если есть мотивация строить вместе с нами перспективу клуб, рассчитанную на долгие годы вперёд, мы готовы делать это вместе. Если же амбиции другие, они нас не устраивают. Поэтому будут проведены дополнительные консультации с тренером, и определимся по его дальнейшей работе в клубе», — приводит слова Азарова «Р-Спорт».
- 7 июня 2019
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