«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Тоттенхэма» Дайером
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэм Хотспур» Эрику Дайеру, утверждает Daily Mail со ссылкой на The Times.
По данным источника, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе «МЮ» Дайер может стать альтернативой Неманье Матичу на позиции опорного полузащитника.
Дайер перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2014 года из «Спортинга». Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги (18 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с лондонский клубом действует до лета 2021 года.
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