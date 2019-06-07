«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Тоттенхэма» Дайером

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэм Хотспур» Эрику Дайеру, утверждает Daily Mail со ссылкой на The Times.

По данным источника, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе «МЮ» Дайер может стать альтернативой Неманье Матичу на позиции опорного полузащитника.

Дайер перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2014 года из «Спортинга». Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги (18 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с лондонский клубом действует до лета 2021 года.