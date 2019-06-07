Грановская: уважаем решение Азара, который последовал за своей мечтой
Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала переход бельгийского полузащитника Эдена Азара в мадридский «Реал».
«Мы с грустью прощаемся с Эденом и хотели, чтобы он остался. Но мы уважаем решение, которое он принял, чтобы принять новый вызов в другой стране и последовать за своей детской мечтой играть за „Реал“.
Воспоминания о его игре не исчезнут. Благодаря его игре „Челси“ одержал множество побед. Мы очень благодарны Азару. Он был образцовым профессионалом в течение всего времени пребывания в клубе. Эден — замечательный человек. Работать с ним было в удовольствие. Мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать его в будущем на „Стэмфорд Бридж“», — приводит слова Грановской официальный сайт клуба.
«Реал» объявил о трансфере Эдена Азара
- 7 июня 2019
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:28
-
23:09
-
23:04
-
22:44
-
22:28
-
22:27
-
22:02
-
22:01
-
21:47
-
21:19
-
21:16
-
20:59
-
20:56
-
20:33
-
20:32
-
20:18
-
20:04
-
19:57
-
19:53
-
19:39
-
19:34
-
19:05
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:36
-
18:30
-
18:13
-
18:07
-
17:54
-
17:42
-
17:41
Партнерский контент