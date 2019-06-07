Грановская: уважаем решение Азара, который последовал за своей мечтой

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала переход бельгийского полузащитника Эдена Азара в мадридский «Реал».

«Мы с грустью прощаемся с Эденом и хотели, чтобы он остался. Но мы уважаем решение, которое он принял, чтобы принять новый вызов в другой стране и последовать за своей детской мечтой играть за „Реал“.



Воспоминания о его игре не исчезнут. Благодаря его игре „Челси“ одержал множество побед. Мы очень благодарны Азару. Он был образцовым профессионалом в течение всего времени пребывания в клубе. Эден — замечательный человек. Работать с ним было в удовольствие. Мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать его в будущем на „Стэмфорд Бридж“», — приводит слова Грановской официальный сайт клуба.