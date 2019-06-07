Сборная Украины забила пять безответных мячей Сербии в отборе Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины принимала национальную команду Сербии. Встреча состоялась на стадионе «Львов Арена» во Львове (Украина) и завершилась со счётом 5:0 в пользу украинской команды.



На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий ФК «Динамо» Киев Виктор Цыганков. Спустя две минуты он оформил дубль дальним ударом. В первой же атаке после перерыва Евгений Коноплянка довёл счёт до разгромного, а 15 минут спустя свой гол забил форвард бельгийского «Гента» Роман Яремчук. Точку в матче поставил Евгений Коноплянка, оформивший дубль на 75-й минуте игры.



В параллельном матче группы В сборная Литвы не сумела обыграть команду Люксембурга — 1:1.



Таким образом, сборная Украины набрала 7 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице группы В. Люксембург (4) располагается на втором месте.