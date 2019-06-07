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Сборная Украины забила пять безответных мячей Сербии в отборе Евро-2020

Сборная Украины забила пять безответных мячей Сербии в отборе Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины принимала национальную команду Сербии. Встреча состоялась на стадионе «Львов Арена» во Львове (Украина) и завершилась со счётом 5:0 в пользу украинской команды.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий ФК «Динамо» Киев Виктор Цыганков. Спустя две минуты он оформил дубль дальним ударом. В первой же атаке после перерыва Евгений Коноплянка довёл счёт до разгромного, а 15 минут спустя свой гол забил форвард бельгийского «Гента» Роман Яремчук. Точку в матче поставил Евгений Коноплянка, оформивший дубль на 75-й минуте игры.

В параллельном матче группы В сборная Литвы не сумела обыграть команду Люксембурга — 1:1.

Таким образом, сборная Украины набрала 7 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице группы В. Люксембург (4) располагается на втором месте.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 3-й тур
07 июня 2019, пятница. 21:45 МСК
Украина
5 : 0
Сербия
1:0 – Цыганков – 26, 2:0 – Цыганков – 28, 3:0 – Коноплянка – 46, 4:0 – Яремчук – 59, 5:0 – Коноплянка – 75
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 3-й тур
07 июня 2019, пятница. 21:45 МСК
Литва
1 : 1
Люксембург
0:1 – Родригес – 20, 1:1 – Новиковас – 74
Удаления: Миколюнас, 42, Воробьёвас, 90+4 – нет
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