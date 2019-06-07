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Гол Рамоса помог Испании разгромить Фарерские острова

Гол Рамоса помог Испании разгромить Фарерские острова
Футбол / Евро-2020 0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе F сборная Испании на выезде разгромила команду Фарерских островов со счетом 4:1. Встреча состоялась в Торсхавне на стадионе «Торсволлур». Обслуживал матч арбитр Энеа Йонги из Албании.

Счёт был открыт на 5-й минуте, автором гола стал Серхио Рамос, которому ассистировал Иско. На 19-й минуте преимущество испанцев увеличил Хесус Навас с паса Яго Аспаса. На 30-й минуте хозяевам удалось сократить разрыв в счёте благодаря голу Клеминта Ольсена. Впрочем, уже через три минуты игрок Фарерских островов Тейтур Гестсон отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме счёт до крупного довёл Хосе Луис Гайя.

Завершились также ещё два матча в группе F.

Швеция — Мальта — 3:0

Норвегия — Румыния — 2:2

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 3-й тур
07 июня 2019, пятница. 21:45 МСК
Фарерские острова
1 : 4
Испания
0:1 – Рамос – 6, 0:2 – Навас – 19, 1:2 – Ольсен – 30, 1:3 – Гестсон – 34 (автогол), 1:4 – Гайя – 71
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 3-й тур
07 июня 2019, пятница. 21:45 МСК
Швеция
3 : 0
Мальта
1:0 – Куайсон – 2, 2:0 – Классон – 50, 3:0 – Исак – 81
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 3-й тур
07 июня 2019, пятница. 21:45 МСК
Норвегия
2 : 2
Румыния
1:0 – Эльюнусси – 56, 2:0 – Эдегор – 70, 2:1 – Кешерю – 76, 2:2 – Кешерю – 90+2
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