Гол Рамоса помог Испании разгромить Фарерские острова

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе F сборная Испании на выезде разгромила команду Фарерских островов со счетом 4:1. Встреча состоялась в Торсхавне на стадионе «Торсволлур». Обслуживал матч арбитр Энеа Йонги из Албании.

Счёт был открыт на 5-й минуте, автором гола стал Серхио Рамос, которому ассистировал Иско. На 19-й минуте преимущество испанцев увеличил Хесус Навас с паса Яго Аспаса. На 30-й минуте хозяевам удалось сократить разрыв в счёте благодаря голу Клеминта Ольсена. Впрочем, уже через три минуты игрок Фарерских островов Тейтур Гестсон отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме счёт до крупного довёл Хосе Луис Гайя.

Завершились также ещё два матча в группе F.

Швеция — Мальта — 3:0

Норвегия — Румыния — 2:2