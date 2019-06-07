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Польша обыграла Северную Македонию, одержав третью победу в отборе Евро-2020

Польша обыграла Северную Македонию, одержав третью победу в отборе Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе F сборная Польши обыграла Северную Македонию со счётом 1:0. Встреча состоялась в Скопье на стадионе «Тодор Проески». Обслуживал матч итальянский арбитр Джанлука Рокки.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. Автором гола стал Роберт Левандовски, которому ассистировал Кшиштоф Пёнтек.

Польша, набрав девять очков, продолжает лидировать в турнирной таблице. Северная Македония (4) — на 3-м месте.

В следующем туре поляки на своём поле сыграют с Израилем, Северная Македония дома встретится с Австрией. Оба матча состоятся 10 июня.

Завершились также ещё два матча группы F.

Австрия на своём поле обыграла Словению со счётом 1:0 благодаря голу Гвидо Бургшталлера. Латвия дома крупно проиграла Израилю (0:3).

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 3-й тур
07 июня 2019, пятница. 21:45 МСК
Северная Македония
0 : 1
Польша
0:1 – Пёнтек – 47
Удаления: Муслиу, 85 – нет
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 3-й тур
07 июня 2019, пятница. 21:45 МСК
Австрия
1 : 0
Словения
1:0 – Бургшталлер – 74
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 3-й тур
07 июня 2019, пятница. 21:45 МСК
Латвия
0 : 3
Израиль
0:1 – Захави – 10, 0:2 – Захави – 60, 0:3 – Захави – 81
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