Польша обыграла Северную Македонию, одержав третью победу в отборе Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе F сборная Польши обыграла Северную Македонию со счётом 1:0. Встреча состоялась в Скопье на стадионе «Тодор Проески». Обслуживал матч итальянский арбитр Джанлука Рокки.
Единственный гол был забит в начале второго тайма. Автором гола стал Роберт Левандовски, которому ассистировал Кшиштоф Пёнтек.
Польша, набрав девять очков, продолжает лидировать в турнирной таблице. Северная Македония (4) — на 3-м месте.
В следующем туре поляки на своём поле сыграют с Израилем, Северная Македония дома встретится с Австрией. Оба матча состоятся 10 июня.
Завершились также ещё два матча группы F.
Австрия на своём поле обыграла Словению со счётом 1:0 благодаря голу Гвидо Бургшталлера. Латвия дома крупно проиграла Израилю (0:3).
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