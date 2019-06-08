«Челси» опубликовал ролик в честь Азара, который перешёл в «Реал»
Лондонский «Челси» опубликовал ролик, посвящённый бельгийскому нападающему Эдену Азару, который перешёл в мадридский «Реал» за € 100 млн.
«Спасибо тебе, Эден Азар», — гласит запись пресс-службы «Челси» в официальном «твиттере» клуба.
28-летний Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. Всего за лондонский клуб он провёл 352 матча во всех турнирах, в которых стал автором 110 забитых мячей, а также отдал 92 результативные передачи. В составе «Челси» форвард дважды становился чемпионом Англии, по разу выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги, дважды становился победителем Лиги Европы. Болельщики «Челси» трижды признавали Азара лучшим игроком команды по итогам сезона. В сезоне-2014/15 Азар стал лучшим игроком сезона в АПЛ.
Грановская: уважаем решение Азара, который последовал за своей мечтой
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