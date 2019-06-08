«Реал» анонсировал презентацию Азара на «Сантьяго Бернабеу»

Стала известна дата презентации бельгийского полузащитника Эдена Азара на «Сантьяго Бернабеу». Хавбек будет представлен в качестве футболиста ФК «Реал» Мадрид 13 июня, сообщает официальный сайт «сливочных».



О трансфере Азара стало известно сегодня. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 100 млн.



В минувшем сезоне 28-летний хавбек провёл в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Также в его активе 2 забитых мяча и 2 голевых паса в 8 встречах Лиги Европы, победителями которой стали футболисты «Челси».



Первые пять сезонов в профессиональном футболе Эден провёл во французском «Лилле», после чего, в 2012 году, перебрался в «Челси». Азар является капитаном сборной Бельгии, за которую провёл 100 матчей и забил 30 голов.

«Реал» объявил о трансфере Эдена Азара