«Реал» анонсировал презентацию Азара на «Сантьяго Бернабеу»

Стала известна дата презентации бельгийского полузащитника Эдена Азара на «Сантьяго Бернабеу». Хавбек будет представлен в качестве футболиста ФК «Реал» Мадрид 13 июня, сообщает официальный сайт «сливочных».
О трансфере Азара стало известно сегодня. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 100 млн.
В минувшем сезоне 28-летний хавбек провёл в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Также в его активе 2 забитых мяча и 2 голевых паса в 8 встречах Лиги Европы, победителями которой стали футболисты «Челси».
Первые пять сезонов в профессиональном футболе Эден провёл во французском «Лилле», после чего, в 2012 году, перебрался в «Челси». Азар является капитаном сборной Бельгии, за которую провёл 100 матчей и забил 30 голов.
- 8 июня 2019
-
00:57
-
00:56
-
00:41
-
00:20
-
00:18
- 7 июня 2019
-
23:59
-
23:50
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:28
-
23:09
-
23:04
-
22:44
-
22:28
-
22:27
-
22:02
-
22:01
-
21:47
-
21:19
-
21:16
-
20:59
-
20:56
-
20:33
-
20:32
-
20:18
-
20:04
-
19:57
-
19:53
-
19:39
-
19:34
-
19:05
-
19:00
-
18:59
-
18:54