Азар: уход из «Челси» — самое большое и сложное решение в моей карьере

Полузащитник Эден Азар обратился к «Челси» и болельщикам клуба. Накануне стало известно о переходе 28-летнего бельгийца в «Реал».

«Теперь вы знаете, что я перехожу в «Реал». Не секрет, что я мечтал играть за этот клуб с детства. Я изо всех сил старался не отвлекать себя или команду в этот сложный период слухов и повышенного внимания со стороны медиа, особенно в последние полгода.

Теперь клубы согласовали сделку. Надеюсь, вы понимаете, что я должен открыть следующую главу — так же, как и каждый из вас, когда появляется шанс осуществить мечту.

Уход из «Челси» — самое большое и сложное решение в моей карьере на сегодняшний день. Сейчас я хотел бы официально заявить: я наслаждался каждым моментом в «Челси» и ни разу не задумался об уходе ни в какой другой клуб.

Прежде чем я уйду, ещё раз спасибо всем в клубе за их огромные усилия. Я должен также поблагодарить владельца мистера Абрамовича и его правление за то, что они помогли мне воплотить не одну, а две мечты: стать игроком «Челси», а вторую — стать игроком «Реала», — написал Азар на своей странице в «инстаграме».

28-летний Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. Всего за лондонский клуб он провёл 352 матча во всех турнирах, в которых стал автором 110 забитых мячей, а также отдал 92 результативные передачи. В составе «Челси» форвард дважды становился чемпионом Англии, по разу выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги, дважды становился победителем Лиги Европы. Болельщики «Челси» трижды признавали Азара лучшим игроком команды по итогам сезона. В сезоне-2014/15 Азар стал лучшим игроком сезона в АПЛ.