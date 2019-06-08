Представитель Ла Лиги: Россия может быть почти полностью исключена из новой ЛЧ

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо выступил против возможных изменений в формате Лиги чемпионов. Ранее Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) предложила утвердить новый формат турнира с сезона-2024/25.

По задумке ECA, Лига чемпионов должна стать закрытым соревнованием без принципа квалификации, доступ к которому будет только у команд, добившихся успеха в прошлом. Предлагается также проводить матчи по выходным и изменить формат группового турнира с 8 групп по 4 команды на 4 группы по 8 команд, что увеличит количество встреч для каждого участника с 6 до 14.

«Национальные чемпионаты — это основа футбола, и мы хотим защитить эту основу. Мы считаем, что изменения, предложенные УЕФА и ECA, угрожают структуре национальных лиг.

УЕФА представил формат соревнований, и это даже более опасно, чем сокращение Лиги чемпионов до 16 или 18 команд или проведение еврокубковых игр по выходным. Потому что система, которая была у нас до сих пор в европейском футболе, а именно получение права на участие в европейских турнирах на основе финального положения во внутренних соревнованиях, в конечном итоге будет разрушена. Это имеет двойной эффект. Создается закрытая лига из четырёх групп по восемь команд. Для «крупных» клубов участие в этой лиге будет практические гарантированным из года в год. Следовательно, на фоне этого турнира значение национальной лиги будет меркнуть с каждым годом всё больше.

С точки зрения прав на трансляцию, это означает «прибавку» на рынок 122-х новых матчей Лиги чемпионов, что на треть больше, чем мы имеем сейчас. Это приведет к тому, что пакет трансляций Лиги чемпионов подорожает, а национальных чемпионатов, соответственно, подешевеет. И эти деньги пойдут в крупные клубы. Всё это действительно фантастическое укрепление бюджетов топ-клубов. Но команды с небольшим бюджетом в таком случае ждёт крах.

В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Всё просто», — приводят слова Серехидо «Известия».