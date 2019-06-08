Аргентина разгромила Никарагуа в товарищеском матче, Месси сделал дубль

В рамках подготовки к Кубку Америки сборная Аргентины разгромила сборную Никарагуа в товарищеском матче благодаря дублю капитана Лионеля Месси. Встреча проходила на стадионе «Дель Бисентенарио» в городе Сан-Хуан и завершилась со счётом 5:1.
Первый гол был забит Лионелем Месси на 37-й минуте из-за пределов штрафной, а уже минуту спустя он оформил дубль, добив мяч в ворота Никарагуа после удара Серхио Агуэро. Во втором тайме Месси и Агуэро дали отдохнуть, но вышедший на замену 21-летний Лаутаро Мартинес продолжил разгром. На 63-й минуте он забил третий мяч, а спустя 10 минут молодой нападающий итальянского «Интера» оформил дубль в ворота сборной Никарагуа. Появившийся во втором тайме вингер английского «Уотфорда» Роберто Перейра забил пятый мяч на 81-й минуте. В добавленное время сборной Никарагуа удалось забить гол престижа благодаря пенальти, который реализовал полузащитник Хуан Баррера.
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