«Валенсия» не будет выкупать Черышева и может обменять его на Мурильо

«Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа контракта российского полузащитника Дениса Черышева у «Вильярреала», однако может обменять его на защитника Джейсона Мурильо, сообщает испанская AS.



До 25 мая «Валенсия» могла выкупить принадлежащего «Вильярреалу» российского хавбека за € 8 млн. Теперь сумма отступных за российского футболиста составляет € 30 млн. Вместе с тем «Вильярреал» проявляет интерес к Мурильо, выступавшему за «Барселону» на правах аренды во второй половине сезона испанской Ла Лиги. «Летучие мыши» рассматривают вариант обмена игроков.



В сезоне-2018/19 Черышев провёл за «Валенсию» на правах аренды 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач в турнирах на клубном уровне.