«ПСЖ» вдвое перебил предложение «Барселоны» де Лигту

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт может перейти в «ПСЖ», утверждает Sport.es.

По информации источника, парижане предложили 19-летнему игроку амстердамского клуба пятилетний контракт с заработной платой в размере € 15 млн в год. Это в два раза больше, чем готова платить футболисту «Барселона», также заинтересованная в приобретении нидерландца. «Аяксу» за переход игрока чемпион Франции готов выложить € 80 млн плюс ещё € 10 млн в виде бонусов. Каталонцы же не намерены увеличивать предложение по защитнику, составляющее € 75 млн.

В завершившемся сезоне де Лигт сыграл на клубном уровне 55 матчей. На счету футболиста 7 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт нидерландца с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года.