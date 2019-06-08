Журналист, обещавший не выйти в эфир из-за трансфера Азара, сдержал слово
Испанский журналист Хосе Педрерол, пообещавший не выйти в телеэфир в пятницу, 7 июня, если в четверг «Реал» не объявит о трансфере вингера «Челси» Эдена Азара, сдержал слово.
«Королевский клуб» объявил о переходе бельгийца только вчера. Педрерол выполнил обещание и не вышел в эфир телевизионной программы Jugones, которую ведёт. В пятницу его место в кресле ведущего занимал Гильермо Морено.
В минувшем сезоне Азар провёл в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач. Также в его активе 2 забитых мяча и 2 голевых паса в 8 встречах Лиги Европы, победителями которой стали футболисты «Челси». Ранее в СМИ появлялась информация, что трансфер бельгийца обойдётся «Реалу» не менее чем в € 100 млн.
Журналист: если до 12 «Реал» не объявит о покупке Азара, завтра не выйду в эфир
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