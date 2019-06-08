Источник: Сарри станет главным тренером «Ювентуса» на следующей неделе

«Челси» согласился отпустить главного тренера Маурицио Сарри в туринский «Ювентус», сообщает Sky Sports.



По информации источника, переход 60-летнего специалиста в итальянский клуб состоится на следующей неделе. Отмечается, что Сарри заявил руководству лондонского клуба, что хотел бы вернуться в Италию. «Челси» не планировал увольнять Сарри, однако в клубе было принято решение не препятствовать желанию тренера. Пока не уточняется, станут ли лондонцы требовать неустойку за последний год контракта Сарри.



Сарри возглавил «Челси» летом прошлого года, сменив на тренерской скамье соотечественника — Антонио Конте. С командой он завершил сезон в Премьер-Лиге на третьем месте, дошёл до финала Кубка лиги, где синие уступили в серии пенальти «Манчестер Сити», и выиграл Лигу Европы, разгромив в финале турнира «Арсенал» со счётом 4:1. Контракт Сарри с «Челси» рассчитан до лета 2021 года.

«Челси» требует от «Ювентуса» компенсацию за Сарри в размере € 6 млн