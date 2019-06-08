Рамос побил рекорд Касильяса по числу побед в составе сборной Испании
Капитан сборной Испании Серхио Рамос стал новым рекордсменом национальной команды по количеству побед. Об этом сообщается в официальном "твиттере" сборной Испании.
Победа над национальной командой Фарерских островов (4:1) в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года стала для Рамоса 122-й в составе «красной фурии». По количеству выигранных матчей в майке сборной Рамос обошёл Икера Касильяса, которому принадлежал предыдущий рекорд по этому показателю.
Во встрече с Фарерскими островами Рамос провёл на поле 45 минут. На второй тайм вместо 33-летнего защитника вышел Диего Льоренте. Рамос забил первый гол в матче. На шестой минуте игрок «Реала» ударом головой замкнул навес в исполнении Иско.
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