Гвардиола: в мире нет лучшего места для работы тренером, чем Англия

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что ему очень нравится работать в английской Премьер-лиге. Напомним, по итогам сезона-2018/19 «Манчестер Сити» под руководством каталонского специалиста стал чемпионом Англии.



«Удивительно, что нам удалось сделать. АПЛ — самый сложный чемпионат в мире. Календарь, погода, нагрузки — всё это тяжело для игроков. Но лучшее ещё впереди. Думаю, в мире нет лучшего места для работы тренером, чем Англия. Если бы я переехал в Италию, думаю, там всё было бы похоже на Испанию. В других странах фанаты злятся и свистят, а в Англии этого не происходит. Здесь все нас поддерживают. На мне голубая футболка, я один из вас. Я один из „Манчестер Сити“, — сказал Гвардиола в интервью пресс-службе „Манчестер Сити“.

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