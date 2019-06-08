Кике Сетьен — приоритетный кандидат на замену Фонсеке в «Шахтёре»

Испанский тренер Кике Сетьен может возглавить донецкий «Шахтёр», сообщает Marca со ссылкой на португальского журналиста Бруно Андраде.

По информации источника, руководство чемпиона Украины рассматривает кандидатуру 60-летнего специалиста в качестве приоритетной на замену нынешнему наставнику команды — Паулу Фонсеке, который уже в ближайшее время может перейти в «Рому».

Последним клубом Сетьена был «Бетис». В завершившемся сезоне команда из Севильи финишировала на 10-м месте в Примере. Несмотря на остававшийся ещё год контракта, Сетьен объявил об уходе из «Бетиса». Испанский наставник работал также с «Расингом», «Поли Эхидо», сборной Экваториальной Гвинеи, «Логроньесом», «Луго» и «Лас-Пальмасом».