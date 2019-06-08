Кикнадзе — о возможных изменениях в Лиге чемпионов: это будет турнир для богатых

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о возможных изменениях в формате Лиги чемпионов. Ранее Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) предложила утвердить новый формат турнира с сезона-2024/25.



«История с G14 тянется уже несколько лет. С 7 по 9 июня проходит собрание на Мальте — Ла Лига, как и многие сильнейшие лиги, выступает категорически против. Так что конфликт разворачивается на ваших глазах.



УЕФА планирует изменить формат после 2024 года, а до того момента всё будет как есть. Ла Лига настроена наиболее агрессивно против этих изменений.



Абсолютно согласен с Даниэлем Серехидо, что предлагаемые изменения формата лиги приведут к уменьшению шансов российских клубов на участие в основном турнире. Это будет турнир для богатых», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.



По задумке ECA, Лига чемпионов должна стать закрытым соревнованием, без принципа квалификации, доступ к которому будет только у команд, добившихся успеха в прошлом. Предлагается также проводить матчи по выходным и изменить формат группового турнира с 8 групп по 4 команды на 4 группы по 8 команд, что увеличит количество встреч каждого участника с 6 до 14.

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