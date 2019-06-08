Жена Погребняка поделилась видео, как она рубила топором дерево
Мария Шаталова, супруга форварда «Урала» Павла Погребняка поделилась видео, на котором она рубит топором дерево.
«Как всегда Машка пашет за всех (видео смотреть до конца)», — подписала ролик жена известного футболиста.
Видео доступно в "инстаграме" Марии Шаталовой.
Погребняк познакомился с будущей супругой ещё в школе. В 2014 году пара узаконила свои отношения. Павел и Мария воспитывают троих сыновей.
Погребняк перешёл в «Урал» летом прошлого года из «Тосно» на правах свободного агента. В завершившемся сезоне 35-летний нападающий сыграл 14 матчей на клубном уровне. В активе форварда 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт игрока с екатеринбургским клубом рассчитан до лета следующего года.
Погребняк и Фидлер продлили контракты с «Уралом»
- 8 июня 2019
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