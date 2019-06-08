Колосков: возможное исключение российских клубов из Лиги чемпионов — полная чушь

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможные изменения в формате проведения Лиги чемпионов. Ранее Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) предложила утвердить новый формат турнира с сезона-2024/25.

«Новый формат Лиги чемпионов, в котором российские клубы будут исключены из соревнований, — это полная чушь. Данный факт никак не вписывается в логику развития европейского футбола.

Во-первых, РПЛ входит в число сильнейших лиг Европы. Во-вторых, у нас есть абсолютно незапятнанные клубы, с хорошей финансовой репутацией, которые могут обеспечить достойное участие в любых соревнованиях. Таких клубов у нас немного — четыре-пять. В-третьих, у нас конкурентоспособные клубы. Похвастаться в последнее время особенно нечем, но победа ЦСКА над «Реалом» показывает, что есть хороший спортивный потенциал. В-четвёртых, у нас есть представители в европейских структурах: Гинер — в ассоциации клубов Европы, Прядкин — в ассоциации лиг Европы, Алаев возглавляет комитет по пляжному футболу.

Условия поздней осенью и ранней весной оставляют желать лучшего. Состояние футбольных полей является одним из лимитирующих факторов. Если мы сейчас примем решение расширить нашу лигу, то это скажется на чемпионате самым губительным образом, на репутации российского футбола. Там вообще придётся играть либо по щиколотку в грязи, либо в мороз.

Сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы все наши представители в УЕФА высказали своё мнение по данному вопросу. Нашли себе соратников, которые бы не позволили добиться реализации той идеи, которую высказали богатые футбольные клубы.

Данное решение может привести к изоляции футбольных клубов, так же как это сделано в НХЛ, НБА: элита сама по себе, остальные где-то там. Это может привести к деградации национальных чемпионатов», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.