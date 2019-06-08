Бэйл встретился с руководством «Реала»
Вингер «Реала» Гарет Бэйл проинформировал руководство мадридского клуба, что не намерен менять команду в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает AS.
По информации источника, ранее «сливочные» уведомили агента валлийца Джонатана Барнетта, что этим летом футболист будет выставлен на трансфер. После этого 29-летний игрок лично попросил о встрече с руководством «Королевского клуба», на которой и сообщил, что не намерен покидать «Сантьяго Бернабеу» по семейным причинам. По словам вингера, его семья обжилась в Мадриде и не горит желанием менять место жительства. Допускается, что Бэйл может остаться в «Реале» и на следующий сезон. При этом игровое время, которое будет получать футболист, существенно сократится.
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