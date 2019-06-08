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Источник: Погба — главная цель «Реала» после трансфера Азара

Источник: Погба — главная цель «Реала» после трансфера Азара
Футбол / Англия 0

В «Реале» уже определились с новой трансферной целью, сообщает Mirror.

По информации источника, после согласования с «Челси» перехода бельгийского вингера Эдена Азара «Королевский клуб» предпримет попытку приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Француз станет приоритетным кандидатом для «сливочных» на укрепление средней линии. Видеть 26-летнего хавбека на «Сантьяго Бернабеу» желает лично главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

В завершившемся сезоне Погба сыграл 47 матчей. В активе футболиста 16 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость француза на сегодняшний день составляет € 90 млн.

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