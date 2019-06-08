Де Брёйне: после ухода в «Реал» шансы Азара выиграть «Золотой мяч» увеличились

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне отметил, что у бельгийского полузащитника Эдена Азара появилось больше шансов завоевать «Золотой мяч» с переходом из «Челси» в мадридский «Реал».



«Не знаю, станет ли Азар сразу лидером „Реала“. Там уже есть лидеры, поэтому не думаю, что он сможет сразу забрать капитанскую повязку. Надежды Азара на получение „Золотого мяча“ остаются прежними. „Реал“ — более значимый клуб, чем „Челси“, поэтому у него теперь стало ещё больше шансов», — приводит слова Де Брёйне Evening Standard.



28-летний Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. За лондонский клуб провёл 352 матча во всех турнирах, стал автором 110 забитых мячей, а также отдал 92 результативные передачи. В составе «Челси» форвард дважды становился чемпионом Англии, по одному разу выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги, дважды становился победителем Лиги Европы. Болельщики «Челси» трижды признавали Азара лучшим игроком команды по итогам сезона. В сезоне-2014/15 Азар стал лучшим игроком сезона в АПЛ.

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