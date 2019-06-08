Глава корпорации ВЭБ: ведётся работа с Гинером, чтобы сделать из ЦСКА суперклуб
Глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов рассказал о сотрудничестве банка с ЦСКА.
«Что касается кредита, выданного на строительство стадиона, мы анализировали ситуацию. У нас нет опасений, что кредит не будет погашен. У нас сейчас с главным акционером, Евгением Гинером, ведётся работа по тому, как сделать из ЦСКА суперклуб. Чтобы бизнес-центр работал и место стало точкой притяжения», — ответил он на соответствующий вопрос RNS», — приводит слова Шувалова Rambler News Service.
Также глава ВЭБ отказался комментировать возможный выкуп доли клуба.
Сезон-2018/19 ЦСКА завершил на 4-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 играх чемпионата «армейцы» набрали 51 очко. В следующем сезоне ЦСКА будет представлять Россию в Лиге Европы.
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