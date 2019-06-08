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Силлессен: обсуждал с де Лигтом все имеющиеся у него предложения

Силлессен: обсуждал с де Лигтом все имеющиеся у него предложения
Футбол / Испания 0

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен рассказал о ситуации с будущим защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, главными претендентами на которого называются каталонский клуб и «ПСЖ».

«Разговаривал с ним обо всех имеющихся вариантах. Как и де Йонгу, сказал, что решение принимать ему. Матейс — хороший мальчик и знает, что нужно делать. Сказал ему, что не могу принять решение за него, он знает лучше, что ему нужно делать. Могу рассказать ему только хорошее о „Барсе“, потому что это отличный клуб, я испытываю только прекрасные чувства к „Барсе“. У Матейса много качеств, он очень молод, ему всего 19. „Барселоне“ нужны игроки высокого уровня. У него этот уровень есть», — цитирует Силлессена El Mundo Deportivo.

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