Источник: первый президент Татарстана пытался предотвратить отставку Бердыева

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев выступал против отставки Курбана Бердыева с поста главного тренера «Рубина», сообщает «Спорт Бизнес Online».
По информации источника, в казанском клубе выступали против расставания с 66-летним специалистом. В частности, в ситуацию пришлось вмешаться первому президенту республики, который пытался предотвратить уход наставника. Однако в итоге вчера вечером в клубе приняли решение расстаться с тренером.
Бердыев возглавлял тренерский штаб казанской команды 14 с половиной лет. С августа 2001 года по декабрь 2013-го и с июня 2017 по июнь 2019 года Бердыев провёл у руля «Рубина» 553 официальных матча, в которых одержал 247 побед. Под его руководством рубиновые выиграли чемпионат России (2008, 2009), Кубок (сезон-2011/12) и Суперкубок (2010, 2012) России, дважды — бронзовые медали чемпионата России (2003, 2010), а также дважды принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов и сумели дойти до 1/4 финала в Лиге Европы.
- 8 июня 2019
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