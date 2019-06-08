«Челси» опубликовал ролик с лучшими голами Азара за клуб

«Челси» опубликовал ролик, в котором запечатлел 10 лучших голов бельгийского нападающего Эдена Азара за лондонский клуб.



Напомним, 7 июня «Реал» объявил о трансфере Азара. Соглашение между «Королевским клубом» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов – до лета 2024 года.

Видео доступно на официальном канале «Челси» в YouTube.



28-летний Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. Всего за лондонский клуб он провёл 352 матча во всех турнирах, в которых стал автором 110 забитых мячей, а также отдал 92 результативные передачи. В составе «Челси» форвард дважды становился чемпионом Англии, по разу выиграл Кубок Англии и Кубок лиги, дважды становился победителем Лиги Европы. Болельщики «Челси» трижды признавали Азара лучшим игроком команды по итогам сезона. В сезоне-2014/15 Азар стал лучшим игроком сезона в АПЛ.