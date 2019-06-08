Россия — Сан-Марино: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 8 июня, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, в котором встретятся сборные России и Сан-Марино. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Обслуживать встречу будет шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. Помогать ему будут Даниэль Ворнмарк и Фредерик Клювер. В роли резервного судьи выступит Мартин Стрембергсон.



Сборная России стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с проигрыша команде Бельгии (1:3) и разгромной победы в матче с Казахстаном (4:0). Национальная команда Сан-Марино оба матча проиграла: Кипру — 0:5, Шотландии — 0:2. Прямые путёвки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявших третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.

