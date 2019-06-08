Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Сан-Марино

Капитан сборной России Артём Дзюба призвал болельщиков поддержать национальную команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

«Сегодня — матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче», — написал Дзюба в своём «инстаграме».

Фото доступно в "инстаграме" Артёма Дзюбы.

Матч Россия — Сан-Марино состоится сегодня, 8 июня, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Обслуживать встречу будет шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. Помогать ему будут Даниэль Ворнмарк и Фредерик Клювер. В роли резервного судьи выступит Мартин Стрембергсон.

Сборная России стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с проигрыша команде Бельгии (1:3) и разгромной победы в матче с Казахстаном (4:0).

