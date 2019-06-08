Де Йонг: де Лигт знает, что я хочу видеть его в «Барселоне»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг поделился мнением о будущем капитана команды — Матейса де Лигта, на которого претендуют «Барселона» и «ПСЖ». Де Йонг этим летом за € 75 млн перейдёт в каталонский клуб.

«Надеюсь, де Лигт перейдёт вслед за мной в „Барселону“. Конечно, мы разговаривали с ним о будущем. Но решение принимать ему и его окружению. Чего не могу сделать, так это повлиять на его решение. В ближайшие дни вместе с окружением он должен будет принять решение. Но он знает, что я хочу видеть его в „Барсе“, — приводит слова де Йонга RMC Sport.

В завершившемся сезоне де Лигт сыграл на клубном уровне 55 матчей. На счету футболиста 7 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт нидерландца с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года.