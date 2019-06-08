Гризманн: знаю, в каком клубе продолжу карьеру

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что уже определился со следующим местом продолжения карьеры.

«В каком клубе продолжу карьеру? Я уже знаю, где буду играть», — приводит слова Гризманна Le10sport.com со ссылкой на Télématin.

В завершившемся сезоне Гризманн сыграл 48 матчей на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизится с € 200 млн до € 120 млн. До «Атлетико» француз выступал за «Реал Сосьедад». Главным претендентом на Гризманна называется «Барселона», которая была близка к трансферу футболиста ещё минувшим летом.