Игрок «Оренбурга» Сутормин женился
Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин женился. Церемония бракосочетания проходит сегодня, 8 июня, в Москве. Избранницу Алексея зовут Марина.
В минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и одну результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. Также в активе хавбека 2 игры в Кубке России, где он стал автором 1 гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником».
Напомним, в мае Сутормин попал в расширенный список сборной России, которая сегодня в Саранске в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 встретится с командой Сан-Марино. Начало — в 19:00 мск.
Интерес к полузащитнику по-прежнему проявляет «Зенит».
- 8 июня 2019
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