Президент «Бенфики»: не продадим Фелиша дешевле € 120 млн

Президент лиссабонской «Бенфики» Луиш Филипе Виейра прокомментировал возможный переход 19-летнего талантливого португальца Жоау Фелиша.



«Мы проводим переговоры с игроком, и он говорит: «Президент, я могу заработать € 5 млн. Не заставляйте меня оставаться здесь». У Фелиша было условие о продаже при предложении в размере € 60 млн, но после двух или трёх игр мы поняли, что должны увеличить эту сумму и не продавать его дешевле € 120 млн.



Но именно Жоао Фелиш вместе с семьёй решит, останется ли он. Если кто-то предложит € 120 млн, нет смысла мечтать, что он не уйдёт. Мы стараемся сделать всё, чтобы Фелиш остался. Но пока единственный способ заключается в том, чтобы продать его и оставить у себя ещё на год», — приводит слова президента «Бенфики» Mirror.