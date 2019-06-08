Президент «Бенфики»: не продадим Фелиша дешевле € 120 млн

Президент лиссабонской «Бенфики» Луиш Филипе Виейра прокомментировал возможный переход 19-летнего талантливого португальца Жоау Фелиша.
«Мы проводим переговоры с игроком, и он говорит: «Президент, я могу заработать € 5 млн. Не заставляйте меня оставаться здесь». У Фелиша было условие о продаже при предложении в размере € 60 млн, но после двух или трёх игр мы поняли, что должны увеличить эту сумму и не продавать его дешевле € 120 млн.
Но именно Жоао Фелиш вместе с семьёй решит, останется ли он. Если кто-то предложит € 120 млн, нет смысла мечтать, что он не уйдёт. Мы стараемся сделать всё, чтобы Фелиш остался. Но пока единственный способ заключается в том, чтобы продать его и оставить у себя ещё на год», — приводит слова президента «Бенфики» Mirror.
- 8 июня 2019
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