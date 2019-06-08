Гилерме и братья Миранчуки — в составе сборной России на матч с Сан-Марино

Стали известны стартовые составы сборных России и Сан-Марино на матч отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, который состоится сегодня, 8 июня, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и начнётся в 19:00 мск.
Состав сборной России: Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Магомед Оздоев, Александр Головин, Роман Зобнин, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Артём Дзюба.
Состав сборной Сан-Марино: Элиа Бенедеттини, Фабио Витайоли, Мирко Палацци, Маттео Витайоли, Марчелло Муларони, Мануэль Баттистини, Андреа Грандони, Микеле Чеволи, Данило Ринальди, Алессандро Голинуччи, Энрико Голинуччи.
Обслуживать встречу будет шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. Помогать ему будут Даниэль Ворнмарк и Фредерик Клювер. В роли резервного судьи выступит Мартин Стрембергсон.
- 8 июня 2019
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